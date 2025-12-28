Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence TASS, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a annoncé que Moscou ne voyait aucun signe de volonté de la part du régime de Volodymyr Zelensky et de ses soutiens occidentaux d'entamer des négociations constructives.

Lors d'un entretien avec l'agence TASS concernant le bilan de l'année 2025, Lavrov a déclaré : « Nous constatons que le régime de Zelensky et ses tuteurs européens ne sont pas prêts à entamer un dialogue constructif. »

Il a ajouté : « Ce régime intimide les civils en menant des actions de sabotage et en ciblant les infrastructures civiles dans notre pays. »