Selon l'agence de presse ABNA, citant Russia Today et le quotidien allemand « Die Welt », des hackers travaillant pour les autorités de pays européens ont indiqué que les pays occidentaux préparent secrètement des cyberattaques contre les infrastructures russes.

Le journal ajoute que les gouvernements occidentaux ne se concentrent plus uniquement sur la cyberdéfense, mais se sont tournés vers des activités offensives, notamment l'infiltration d'ordinateurs en Russie et l'installation clandestine de logiciels malveillants (malware).

Die Welt évoque la tenue de manœuvres à ce sujet au centre de cybersécurité de l'OTAN en Estonie, affirmant que les militaires de l'OTAN sont formés pour mener des opérations de grande envergure dans l'espace numérique, ciblant entre autres les systèmes d'approvisionnement énergétique.