Poutine à Maduro : Nous sommes aux côtés du Venezuela face aux pressions extérieures

Selon l'agence ABNA, citant Al-Mayadeen, Vladimir Poutine a adressé un message à Nicolas Maduro, saluant le succès des relations russo-vénézuéliennes au cours de l'année écoulée.

Poutine a souligné l'importance du pacte de partenariat stratégique signé entre les deux pays, qui a créé des conditions favorables au renforcement d'une interaction constructive dans divers domaines. Le président russe a réaffirmé la solidarité durable de la Russie avec le peuple vénézuélien face à des pressions extérieures sans précédent et a déclaré la volonté de Moscou de poursuivre une coopération étroite avec Caracas sur les questions bilatérales et internationales.

Poutine a également souhaité santé et succès à son homologue, ainsi que paix et prospérité au peuple vénézuélien.