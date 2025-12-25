  1. Accueil
Poutine à Maduro : Nous sommes aux côtés du Venezuela face aux pressions extérieures

25 décembre 2025 - 13:23
Code d'info: 1766017
Source: ABNA
Le président russe, dans son message de vœux du Nouvel An à son homologue vénézuélien, a souligné que Moscou se tient aux côtés du Venezuela et de son peuple face aux pressions extérieures.

Selon l'agence ABNA, citant Al-Mayadeen, Vladimir Poutine a adressé un message à Nicolas Maduro, saluant le succès des relations russo-vénézuéliennes au cours de l'année écoulée.

Poutine a souligné l'importance du pacte de partenariat stratégique signé entre les deux pays, qui a créé des conditions favorables au renforcement d'une interaction constructive dans divers domaines. Le président russe a réaffirmé la solidarité durable de la Russie avec le peuple vénézuélien face à des pressions extérieures sans précédent et a déclaré la volonté de Moscou de poursuivre une coopération étroite avec Caracas sur les questions bilatérales et internationales.

Poutine a également souhaité santé et succès à son homologue, ainsi que paix et prospérité au peuple vénézuélien.

