Araghchi : Les États-Unis mènent le monde vers l'anarchie et la loi de la jungle

17 décembre 2025 - 13:21
Code d'info: 1762892
Source: ABNA
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, a déclaré lors d'une réunion avec des étudiants de l'université MGIMO en Russie : « La menace est que les États-Unis poussent le monde vers l'illégalité, le désordre et la loi de la jungle, ce qui rendra ce monde beaucoup plus dangereux. »

Il a souligné que les relations entre l'Iran et la Russie sont anciennes et couvrent tous les domaines, notant une convergence de vues contre les politiques hégémoniques américaines. Araghchi a déploré qu'après 80 ans d'efforts pour un ordre basé sur le droit, la force remplace désormais la loi.

Évoquant les négociations avec les États-Unis (Witkoff), il a affirmé que grâce à la résistance de l'Iran, la position américaine est passée en 12 jours de l'exigence d'une « reddition inconditionnelle » à une proposition de « cessez-le-feu inconditionnel ». Il a conclu en disant que face à l'impérialisme, les nations n'ont d'autre choix que de devenir puissantes.

