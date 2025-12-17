Araghchi : Les États-Unis mènent le monde vers l'anarchie et la loi de la jungle

Il a souligné que les relations entre l'Iran et la Russie sont anciennes et couvrent tous les domaines, notant une convergence de vues contre les politiques hégémoniques américaines. Araghchi a déploré qu'après 80 ans d'efforts pour un ordre basé sur le droit, la force remplace désormais la loi.

Évoquant les négociations avec les États-Unis (Witkoff), il a affirmé que grâce à la résistance de l'Iran, la position américaine est passée en 12 jours de l'exigence d'une « reddition inconditionnelle » à une proposition de « cessez-le-feu inconditionnel ». Il a conclu en disant que face à l'impérialisme, les nations n'ont d'autre choix que de devenir puissantes.