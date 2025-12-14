Erdogan va discuter du plan de paix ukrainien avec Trump

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Anadolu, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé aujourd'hui, samedi, son intention de s'entretenir avec le président américain au sujet du plan de paix pour l'Ukraine.

Le président turc a déclaré à ce sujet qu'il avait l'intention de discuter avec Trump d'un plan visant à résoudre la crise ukrainienne.

Recep Tayyip Erdoğan a déclaré : « La paix est proche, nous la voyons. »

Soulignant l'importance de garantir la sécurité de la navigation en mer Noire, Erdoğan a déclaré : « Cette région ne doit pas être exploitée pour des règlements de comptes ; une telle situation ne profiterait ni à la Russie ni à l'Ukraine. »

Ceci intervient alors que le ministère turc des Affaires étrangères avait précédemment annoncé qu'un navire étranger appartenant à une société turque avait été endommagé lors d'une attaque contre le port de Tchornomorsk en Ukraine.

Le communiqué indiquait que cette attaque confirmait les préoccupations qu'Ankara avait soulevées précédemment concernant la possibilité que la guerre en cours dans la région ne s'étende à la mer Noire et n'affecte la sécurité maritime et la liberté de navigation.