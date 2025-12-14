  1. Accueil
L'Ukraine revendique des frappes militaires précises en profondeur sur le territoire russe

14 décembre 2025 - 23:20
L'état-major général des forces armées ukrainiennes a affirmé avoir mené des frappes militaires précises en profondeur sur le territoire russe, et les services de renseignement du pays ont également affirmé avoir attaqué des systèmes radar russes dans la péninsule de Crimée.

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a affirmé avoir mené des frappes militaires précises en profondeur sur le territoire russe.

Les services de renseignement ukrainiens ont également affirmé : « Nous avons ciblé les systèmes radar russes dans la péninsule de Crimée. »

Ces développements sur le terrain et ces affirmations de l'Ukraine interviennent alors que le président du pays, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré dans sa dernière déclaration concernant la guerre en Ukraine : « Seules des garanties crédibles mèneront à la paix. »

Il a également souligné que l'offre de garanties de sécurité en échange du renoncement de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN est considérée comme une « solution intermédiaire ».

