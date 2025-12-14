L'Ukraine revendique des frappes militaires précises en profondeur sur le territoire russe

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a affirmé avoir mené des frappes militaires précises en profondeur sur le territoire russe.

Les services de renseignement ukrainiens ont également affirmé : « Nous avons ciblé les systèmes radar russes dans la péninsule de Crimée. »

Ces développements sur le terrain et ces affirmations de l'Ukraine interviennent alors que le président du pays, Volodymyr Zelenskyy, a déclaré dans sa dernière déclaration concernant la guerre en Ukraine : « Seules des garanties crédibles mèneront à la paix. »

Il a également souligné que l'offre de garanties de sécurité en échange du renoncement de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN est considérée comme une « solution intermédiaire ».