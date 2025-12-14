Baghaei condamne l'attaque violente à Sydney

Selon l'agence de presse ABNA, Ismail Baghaei, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a écrit un message sur le réseau social X concernant l'attaque violente à Sydney, en Australie : « Nous condamnons l'attaque violente à Sydney, en Australie. La terreur et le meurtre d'êtres humains, où qu'ils soient commis, sont inacceptables et condamnables. »