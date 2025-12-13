Nouveaux mouvements militaires du régime sioniste dans la banlieue de Quneitra, Syrie

Selon l'agence de presse ABNA, citant SANA, des sources syriennes ont fait état de nouveaux mouvements du régime sioniste dans le sud de la Syrie.

Les sources syriennes ont déclaré que les soldats israéliens, à bord de 10 véhicules militaires, sont entrés aujourd'hui dans la zone de Said Al-Hanout dans la banlieue sud de Quneitra, dans le sud de la Syrie, et y ont établi un poste de contrôle. Ils ont également fouillé des maisons.

Ces sources ont souligné le refus des habitants d'accepter la distribution d'aide israélienne après l'entrée des soldats dans cette zone.

Les sources syriennes ont également signalé l'entrée des soldats d'occupation dans le village d'Ain Zeiwan dans la banlieue sud de Quneitra et la création d'un poste de contrôle à cet endroit.

Il est à noter que le régime sioniste a mené des attaques de grande envergure contre la Syrie depuis la chute de l'ancien régime syrien, et il a récemment bombardé des zones de Damas sous prétexte de protéger les Druzes.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'armée de ce régime, traversant la ligne de démarcation entre la région du Golan occupé et la Syrie, a poursuivi l'occupation des zones proches du Golan dans les provinces de Daraa et de Quneitra.