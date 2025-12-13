Mouvements de groupes terroristes clandestins en Irak

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Maaloumah, Waad Al-Qadou, membre du Parlement irakien, a souligné que l'activité des groupes terroristes clandestins dans le pays constitue une menace directe pour la sécurité et la stabilité internes. Ces groupes sont toujours actifs dans certaines régions et exploitent les lacunes sécuritaires pour cibler la sécurité et semer le chaos en Irak.

Il a déclaré : « Les forces de sécurité doivent intensifier leurs opérations de renseignement pour traquer les membres de ces groupes. Certains d'entre eux se sont activés dans certaines zones simultanément avec des mouvements terroristes en Syrie. »

Auparavant, un autre membre du Parlement irakien, Mukhtar Al-Mousawi, avait également mis en garde contre les mouvements de ces groupes clandestins et avait demandé que leurs membres soient placés sur des listes noires internationales.