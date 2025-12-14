Safi al-Din : Le Hezbollah est plus fort que jamais et ne déposera pas les armes

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Mayadeen, « Abdullah Safi al-Din », le représentant du Hezbollah libanais en Iran, a rencontré « Ali Akbar Velayati », conseiller du Guide Suprême pour les affaires internationales, et les deux parties ont discuté des développements régionaux et internationaux.

Lors de la rencontre avec Abdullah Safi al-Din, Ali Akbar Velayati a souligné : « L'Iran, sous la direction et les ordres du Guide Suprême, continuera résolument à soutenir le Hezbollah, qui se tient en première ligne de la Résistance en tant qu'entité précieuse et dévouée. »

Velayati a ajouté : « Le Hezbollah est l'un des piliers les plus importants du Front de la Résistance et joue un rôle fondamental dans la confrontation avec le Sionisme. »

Safi al-Din a également déclaré lors de cette rencontre : « Le Hezbollah est aujourd'hui plus fort que jamais et est prêt à défendre l'unité du territoire libanais et de son peuple, et ne déposera ses armes sous aucune condition. »

Faisant référence aux violations répétées du cessez-le-feu par le régime sioniste, il a noté : « Le régime sioniste et ses partisans doivent savoir que le Hezbollah répondra fermement aux agressions, à chaque fois qu'il le décidera. »

Le représentant du Hezbollah a également exprimé sa gratitude pour le soutien global de la République islamique d'Iran, en particulier du Guide Suprême, à la Résistance libanaise, et a souligné que ce soutien avait permis pour la première fois au régime sioniste de s'engager à respecter un cessez-le-feu approuvé par les Nations Unies, ce qui a finalement conduit à la stabilisation des frontières sud du Liban avec la Palestine occupée.