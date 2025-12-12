Sainte Fâtima Zahra (PSE), manifestation du Kawthar et axe de la continuité de la wilaya

Code d'info: 1760885

Dans cette sixième partie de notre dossier consacré à sainte Fâtima Zahra (PSE), les oulémas rappellent qu’Elle est la manifestation concrète de la sourate al‑Kawthar: la source d’un bien surabondant, l’axe de la continuité de la descendance du Prophète (P) et de la wilaya des AhlulBayt (PSE). Fâtima (PSE) apparaît ainsi comme un canal de grâce divine et un modèle fondamental pour comprendre la place de la femme et le chemin de la guidance en Islam.