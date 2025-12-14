Nouveaux mouvements militaires du régime sioniste dans la banlieue de Quneitra en Syrie

Selon l'agence de presse ABNA, citant SANA, des sources syriennes ont signalé de nouveaux mouvements du régime sioniste dans le sud de la Syrie.

Les sources syriennes ont annoncé que les soldats israéliens étaient entrés dans la ville de Ruwayhinah, dans la banlieue de Quneitra.

Les soldats sionistes ont établi un poste de contrôle et tiré des fusées éclairantes.

Il est à noter que le régime sioniste a mené des attaques généralisées contre la Syrie depuis la chute de l'ancien régime syrien, et a récemment bombardé des zones de Damas sous prétexte de soutenir les Druzes.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, l'armée de ce régime, traversant la ligne de démarcation entre le plateau du Golan occupé et la Syrie, a poursuivi l'occupation des zones proches du Golan dans les provinces de Deraa et de Quneitra.