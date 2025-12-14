Brigades Al-Qassam : Notre droit de répondre au régime sioniste est réservé

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Mayadeen, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont officiellement annoncé dans un communiqué le martyre de « Raed Saad », commandant du département de fabrication d'équipements militaires au sein de ces brigades, lors d'une opération d'assassinat menée par le régime sioniste, et ont présenté leurs condoléances pour son martyre.

Le communiqué des Brigades Al-Qassam indique : « Notre grand commandant, Raed Saad, est parti rejoindre son Seigneur après une longue et remarquable période de sacrifice et de service dans les différents domaines du Djihad et de la Résistance. Ce grand martyr a culminé son parcours de Djihad en commandant le département des industries militaires des Brigades Al-Qassam, qui a constitué l'un des piliers les plus importants de la créativité de notre Résistance lors de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. »

Les Brigades Al-Qassam ont souligné : « L'ennemi a franchi toutes les lignes rouges en assassinant des commandants et des fils du peuple palestinien, et par son agression quotidienne et continue contre notre peuple dans les différentes zones de la bande de Gaza. »

Une autre partie du communiqué précise que l'ennemi sioniste ignore même le « Plan Trump », et que le président américain et les médiateurs doivent assumer la responsabilité de ces dangereuses agressions.

Les Brigades Al-Qassam ont déclaré avoir nommé un nouveau commandant pour assumer les fonctions précédemment exercées par le martyr Abou Mou'adh (Raed Saad), et ont affirmé : « Notre voie du Djihad ne s'arrêtera pas, et l'assassinat de nos dirigeants n'affaiblira pas notre détermination. »

En conclusion de leur communiqué, la branche militaire du mouvement Hamas a averti le régime sioniste : « Notre droit de répondre à l'agression des occupants est garanti, et nous avons le droit de nous défendre avec toute notre puissance. »