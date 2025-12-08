Ministre soudanais : Les Émirats arabes unis jouent un rôle destructeur au Soudan

Selon l'agence de presse Abna, citant Arabi 21, Maulana Abdullah Muhammad Darf, le ministre soudanais de la Justice, a accusé les Émirats arabes unis de jouer un rôle fonctionnel au service des intérêts des puissances internationales qui cherchent à dominer les richesses du Soudan et à gagner de l'influence sur le continent africain.

Darf a souligné que les Forces armées soudanaises (SAF) ont réussi à prendre le contrôle d'environ 80 % du territoire soudanais, et que les restes des milices armées n'ont plus d'influence dans la plupart des régions du Soudan.

Le ministre soudanais a décrit les crimes des milices RSF dans des villes comme Fasher et Al-Geneina comme « au-delà de l'imagination » et a insisté sur le fait que le gouvernement ne négociera pas avec elles avant la reddition complète de leurs armes, et que le peuple soudanais n'acceptera aucune présence politique ou militaire de leur part en raison de leur histoire sanglante et de la violation des droits des civils.

Darf a indiqué que le Soudan avait été « poignardé dans le dos » par certains pays régionaux, notamment les Émirats arabes unis et le Tchad. Le monde arabe et la communauté internationale ont également négligé de tenir les milices armées responsables de leurs crimes.

Il a ajouté que l'Égypte a joué un rôle positif en soutenant l'unité du Soudan sous la direction de ses forces armées, et que l'Arabie saoudite, en coopération avec les États-Unis, poursuit une initiative de paix, et que le gouvernement soudanais répond positivement à ces efforts dans l'espoir de parvenir à une paix réelle dans un Soudan uni.

Le Soudan est le théâtre d'un conflit armé généralisé entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide depuis la mi-2023, qui a entraîné le déplacement de centaines de milliers de civils et la destruction étendue des infrastructures dans des régions telles que Fasher, Al-Geneina, Khartoum et Omdurman.

Le gouvernement soudanais a vivement critiqué le rôle des Émirats arabes unis dans cette crise, les considérant comme un facteur de déstabilisation du pays et une tentative d'exploitation des richesses naturelles et des investissements du secteur privé au profit de l'influence régionale et internationale. Khartoum a également accusé d'autres pays régionaux d'essayer d'interférer dans les affaires intérieures du Soudan et d'entraver la réalisation d'une solution pacifique.