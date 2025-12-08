Des milliers de militaires israéliens souffrent de maladies psychologiques et psychiatriques

Selon l'agence de presse Abna, citant Quds, le ministère de la Guerre du régime sioniste a déclaré que 22 000 soldats sionistes ont été blessés depuis le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa.

Le rapport indique que 58 % de ces militaires souffrent de problèmes psychologiques et mentaux. Il est également souligné que 142 soldats sionistes ont été contraints d'utiliser des fauteuils roulants. 88 d'entre eux ont également subi des amputations.

La radio de l'armée de ce régime a également reconnu que, face à la propagation des problèmes psychologiques parmi les soldats sionistes, 85 000 militaires ont été traités dans le service de réadaptation.

Précédemment, des sources sionistes avaient également fait état d'une augmentation des suicides parmi les soldats sionistes ayant participé à la guerre de Gaza.