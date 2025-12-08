Selon l'agence de presse Abna, citant TASS, le budget de la défense du Congrès américain pour l'exercice financier en cours appelle à une coopération nucléaire accrue des États-Unis avec les pays où Rosatom est actif.

Le document stipule : « La politique des États-Unis devrait être de donner la priorité à l'engagement avec les pays où la société Rosatom a une présence active. »

Le projet de budget de la défense du Congrès américain appelle à mettre fin à la dépendance des pays du monde vis-à-vis de Rosatom. Ce projet demande à la Maison Blanche d'étudier les effets des sanctions sur les forces armées russes.

Le projet de budget de la défense du Congrès américain a également interdit la signature de contrats avec des tiers qui coopèrent avec le secteur énergétique ou le gouvernement russe.

L'entreprise d'État russe Rosatom est active dans de nombreux pays et est l'une des entreprises qui réussissent dans le domaine du développement de centrales nucléaires pacifiques dans le monde.