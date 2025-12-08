Les États-Unis préparent le terrain pour une ingérence dans le processus de formation du gouvernement irakien

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Maluma, Ibrahim Al-Sarraj, analyste politique irakien, a souligné que les déclarations de Mark Savaya, l'envoyé de Trump dans ce pays, concernant une ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak, n'ont pas d'impact.

Il a ajouté : « Les médias évoquent l'ingérence de l'envoyé de Trump dans le processus de formation du gouvernement irakien, mais nous devons dire que ces déclarations n'ont aucune valeur. »

Al-Sarraj a déclaré : « Les résultats des élections sont clairs. Certains courants tentent d'accorder une importance excessive aux propos de l'envoyé de Trump. Il est possible que ces actions soient menées dans le but de préparer le terrain à une ingérence américaine dans le processus de formation du gouvernement. »

Auparavant, Sabah Al-Anbari, membre de la Coalition de l'État de droit irakien, avait déclaré que le gouvernement américain, par l'intermédiaire de Mark Savaya, l'envoyé de Trump, cherchait à réaliser ses intérêts économiques et à mettre en œuvre ses exigences dans ce pays.