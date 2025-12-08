Selon l'agence de presse Abna, le journal indien « The Hindu » a écrit dans un rapport : « 25 ans se sont écoulés depuis le programme de partenariat stratégique entre l'Inde et la Russie, et la visite du président russe, Vladimir Poutine, à New Delhi la semaine dernière, a marqué un tournant dans l'histoire des relations entre les deux parties. »

Ce média indien a écrit à propos de l'importance de la visite de Poutine à New Delhi : « Cette visite a eu lieu à un moment où l'Occident tentait d'isoler Moscou et la personne du président russe. »

« The Hindu » a écrit : « Le gouvernement du Premier ministre indien, Narendra Modi, en accueillant Poutine à New Delhi, a envoyé le message à Moscou et aux capitales occidentales que l'Inde, tout en restant attachée au processus de paix en Ukraine, souhaite des relations équilibrées avec la Russie. »

Faisant référence à la feuille de route pour l'augmentation de la coopération économique entre la Russie et l'Inde, dévoilée lors de la visite de Modi à Moscou en 2024, le média indien a écrit : « L'Inde souhaite accroître sa coopération économique avec la Russie. »

La feuille de route pour la coopération économique entre la Russie et l'Inde insiste sur l'augmentation du commerce, le développement de corridors maritimes et le renforcement des mécanismes de paiement en monnaies nationales pour contourner les sanctions occidentales.

En notant que la question de l'augmentation des importations de pétrole russe ou la signature d'accords dans des domaines sensibles comme la défense, le nucléaire et l'espace n'a pas été soulevée, « The Hindu » a écrit : « New Delhi prend en compte les considérations de l'Occident dans ses relations avec la Russie et s'efforce de maintenir un équilibre entre la coopération avec la Russie et, en même temps, des relations stratégiques avec les États-Unis et l'Union européenne. »