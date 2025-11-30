Nouvelles tensions en Syrie ; Éclatement de conflits armés à Soueïda

Selon l'agence de presse Abna citant Sadi Al-Balad, la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie, a été le théâtre de nouvelles tensions après des affrontements entre des éléments liés à Golani, le président autoproclamé de la Syrie, et des groupes armés autour du village d'Al-Mansoura, situé à l'ouest de cette province.

Les médias syriens ont rapporté que le responsable des forces de sécurité de la province de Soueïda a publié un clip vidéo montrant des éléments armés liés à Hikmat Al-Hijri prenant d'assaut sa maison. Il a également menacé de répondre à cette attaque.

La province de Soueïda est le théâtre de vastes tensions et de conflits armés depuis le renversement du régime de Bachar Al-Assad et la domination des éléments liés à Golani en Syrie.

Il y a quelque temps, l'Observatoire syrien des droits de l'homme avait également annoncé que l'intensité des attaques de drones et des conflits armés dans la province de Soueïda, dans le sud du pays, avait augmenté.