Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, des sources médiatiques du régime sioniste, citant une source de sécurité au sein de ce régime, ont reconnu que la puissance militaire et l'armement de l'Iran avaient suscité l'inquiétude des services de sécurité de Tel Aviv.

Selon ce rapport, les sources sionistes ont souligné que la vitesse de renforcement des forces militaires iraniennes était préoccupante pour le régime sioniste.

Auparavant, le journal Yedioth Ahronoth avait également rapporté que l'Iran renforçait son potentiel de missiles à grande vitesse.

Il est à noter que, lors de la guerre imposée de 12 jours, des zones importantes et sensibles, y compris des centres d'espionnage secrets et des laboratoires biologiques du régime sioniste, ont été ciblées lors de la vague d'attaques de missiles de représailles iraniennes contre les territoires occupés.