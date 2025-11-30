Pourquoi Netanyahou et Katz sont-ils silencieux sur le conflit dans le sud de la Syrie ?

Selon l'agence de presse Abna citant Ma'an, les médias en langue hébraïque ont rapporté que les cercles politiques du régime sioniste, en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Guerre Yisrael Katz, ont gardé le silence face aux récents développements dans le sud de la Syrie et à la blessure de six militaires sionistes lors d'un échange de tirs dans cette région.

Selon ce rapport, lors d'un échange de tirs dans la région de Beit Jinn entre les forces syriennes et les militaires sionistes, à 11 kilomètres de la frontière commune, au moins six militaires sionistes ont été grièvement blessés. Malgré le fait que cet événement ait des dimensions politiques et sécuritaires pour le régime sioniste, Netanyahou et le ministre de la Guerre de ce régime n'ont montré aucune réaction à ce sujet.

Des rapports des médias sionistes indiquent que Netanyahou et Katz ont choisi le silence afin de ne pas provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui s'efforce de signer un accord de sécurité entre Damas et Tel Aviv.

Les évaluations israéliennes suggèrent que Tel Aviv a été surpris sur le plan du renseignement concernant les développements survenus dans le sud de la Syrie, et des inquiétudes ont surgi concernant la possibilité de fuites d'informations sur les mouvements des militaires sionistes. Les cercles de sécurité à Tel Aviv sont préoccupés par les conséquences de l'escalade des conflits en Syrie et l'ouverture d'un autre front.