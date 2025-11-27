  1. Accueil
Pression de Rubio sur l'Europe pour intensifier les restrictions migratoires

27 novembre 2025 - 10:17
Source: ABNA
Un média américain a révélé que le secrétaire d'État de ce pays a ordonné à ses diplomates de faire pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils imposent des restrictions plus sévères sur diverses formes d'immigration.

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, le journal « The New York Times » a rapporté, se basant sur un document, que « Marco Rubio », le secrétaire d'État américain, a chargé les diplomates des États-Unis de pousser les gouvernements occidentaux à imposer des restrictions étendues sur les processus d'immigration.

Sur la base de ce même rapport, le « New York Times » a ajouté que Rubio a demandé aux diplomates américains de mettre en évidence les crimes liés aux migrants afin de contraindre les gouvernements cibles à renforcer les réglementations d'entrée pour les immigrants.

