Pression de Rubio sur l'Europe pour intensifier les restrictions migratoires

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Jazeera, le journal « The New York Times » a rapporté, se basant sur un document, que « Marco Rubio », le secrétaire d'État américain, a chargé les diplomates des États-Unis de pousser les gouvernements occidentaux à imposer des restrictions étendues sur les processus d'immigration.

Sur la base de ce même rapport, le « New York Times » a ajouté que Rubio a demandé aux diplomates américains de mettre en évidence les crimes liés aux migrants afin de contraindre les gouvernements cibles à renforcer les réglementations d'entrée pour les immigrants.