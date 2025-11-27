Araghchi : Les États-Unis n'ont pas la volonté d'engager de vraies négociations

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al Mayadeen, Sayyed Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères en visite en France, a déclaré mercredi soir lors d'un entretien avec « France 24 » que le problème sur la voie de l'avancement des négociations ne revient pas aux pays intermédiaires, mais aux États-Unis eux-mêmes, car Washington n'a pas la volonté d'engager de vraies négociations.

Araghchi a également commenté le message du président Masoud Pezeshkian au prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, affirmant que ce message était lié à la question du Hajj et n'avait aucun lien avec la médiation entre Téhéran et Washington.

Araghchi : Sur la question nucléaire, nous avons une confiance totale en l'Arabie saoudite

Il a poursuivi : « Sur la question nucléaire, nous avons une confiance totale en l'Arabie saoudite. Nos relations s'améliorent depuis des années, et la confiance entre nous grandit chaque jour. L'Iran et l'Arabie saoudite ont une très bonne entente, ils s'entendent sur la paix et la stabilité dans la région. La coopération des pays de la région, en particulier l'Iran et l'Arabie saoudite en tant que deux grandes puissances, joue un rôle clé dans la stabilité de la région. »

Poursuivant l'entretien avec France 24 et répondant à la question de savoir pourquoi l'Iran ne coopère pas avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans les cas demandés, Araghchi a déclaré : « Le Conseil des gouverneurs, en tant qu'entité politique, contrairement à l'AIEA qui est une entité technique, a émis une résolution contre l'Iran, et cette résolution a été émise sans tenir compte des réalités existantes, même sans tenir compte du fait que nos installations nucléaires pacifiques ont été attaquées. Les réalités sur le terrain ont été ignorées, alors que cette résolution a été émise sans tenir compte des agressions d'Israël et des États-Unis contre nous, comme s'il n'y avait pas eu de guerre. C'est une erreur. »

Il a ajouté : « Nous avons déjà montré notre bonne volonté de coopérer avec l'Agence, y compris au Caire, avec le rôle de nos amis égyptiens. M. [Rafael] Grossi est venu au Caire et nous avons eu un accord avec l'Agence, connu sous le nom d'« Accord du Caire ». Un cadre de coopération a été défini. M. Grossi et l'Agence ont également accepté que les nouvelles réalités sur le terrain soient différentes et que la coopération doive se baser sur ces nouvelles conditions. »

« J'ai demandé à M. Grossi : L'Agence a-t-elle un protocole pour inspecter des installations nucléaires pacifiques qui ont été bombardées ? Il a répondu : Non, car un tel cas ne s'est jamais produit. Par conséquent, nous avons convenu de définir de nouvelles méthodes, et c'est ce qu'est l'« Accord du Caire ». Dans les conditions actuelles, s'approcher de ces installations est dangereux : risque d'attaque américaine, risque de munitions non explosées, risque de contamination radioactive ou chimique, et il n'est pas facile de s'approcher de ces sites bombardés. Il faut donc élaborer un nouveau cadre et un nouveau protocole, et l'Agence est d'accord avec cette réalité. Mais cette question n'a pas été prise en compte dans la résolution du Conseil des gouverneurs. »

Araghchi a poursuivi : « Les inspections des installations civiles qui n'ont pas été attaquées se poursuivent et il n'y a pas de problème. Mais concernant les installations endommagées, comme je l'ai dit, un nouveau cadre doit être élaboré, et cela doit être négocié avec l'Agence. J'espère que les pays membres du Conseil des gouverneurs ne prendront pas de décisions erronées et ne rendront pas ce processus plus difficile. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné : « Le régime israélien a attaqué sept pays au cours des deux dernières années. Par conséquent, il existe une possibilité d'une nouvelle attaque ou d'une nouvelle guerre, mais s'ils visent l'Iran à nouveau, gagneront-ils ? Si vous avez fait quelque chose et échoué, la logique dit de ne pas le répéter. »

Araghchi a déclaré : « La réalité est que lors de la dernière attaque, notre système de défense aérienne n'a pas bien fonctionné, mais le système israélien n'a pas mieux fonctionné non plus. Nos missiles ont pu atteindre leurs cibles avec précision, surtout dans les derniers jours de la guerre où nos missiles ont frappé leurs cibles avec une puissance et une précision accrues. Les Américains et les Israéliens, qui réclamaient la capitulation inconditionnelle de l'Iran le premier jour, ont capitulé dans les derniers jours et ont demandé un cessez-le-feu. Nous avons bien montré notre capacité de défense dans la guerre de 12 jours. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils veuillent répéter cet échec. »