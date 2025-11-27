  1. Accueil
Loukachenko à Poutine : Nous sommes prêts à accueillir les négociations sur l'Ukraine

27 novembre 2025 - 10:17
Le président biélorusse a déclaré à son homologue russe, lors d'une rencontre avec Poutine : « Minsk est prête à accueillir des pourparlers pour le règlement du conflit ukrainien, si la Russie le souhaite. »

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Spoutnik, le président russe Vladimir Poutine a rencontré aujourd'hui, mercredi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

