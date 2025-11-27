Iravani : Les États-Unis sont obligés d'indemniser intégralement l'Iran

Selon l'agence de presse Abna, Amir Saeed Iravani, ambassadeur et représentant permanent de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, a déclaré dans une lettre au Secrétaire général des Nations Unies et au Président du Conseil de sécurité : « L'acte d'agression commis par le régime sioniste en coordination avec les États-Unis a été perpétré contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran et constitue une violation flagrante de l'article 2(4) de la Charte des Nations Unies. Cette agression comprenait des attaques délibérées contre des civils et des biens et objectifs civils ; des attaques menées avec un mépris flagrant des principes fondamentaux du droit international et du droit international humanitaire. »

Le diplomate chevronné de la République islamique d'Iran aux Nations Unies a souligné : « Les États-Unis sont obligés de fournir une réparation complète des dommages causés à l'Iran et à ses citoyens par les violations susmentionnées, y compris tout dommage matériel et moral. Ceci, conformément au droit international, comprend l'obligation de rétablir la situation antérieure (restitutio in integrum) et de compenser les dommages qui en résultent. »

Il a précisé : « En même temps, de telles reconnaissances impliquent la responsabilité pénale individuelle de chacun des responsables et des personnes des États-Unis qui ont participé à la commission de violations graves du droit international humanitaire, y compris la commission du 'crime d'agression'. »

Iravani a déclaré : « La République islamique d'Iran se réserve son droit entier et incontestable de poursuivre par toutes les voies légales disponibles pour établir un mécanisme de responsabilité à l'égard des responsables et pour assurer la réparation complète de tous les dommages et préjudices subis à la suite de cet acte internationalement illicite. »