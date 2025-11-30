Wall Street Journal : Trump a menacé Maduro

Selon l'agence de presse Abna citant Spoutnik, le journal The Wall Street Journal, citant des sources bien informées, a rapporté que le président américain Donald Trump, lors de sa conversation téléphonique avec le président vénézuélien Nicolás Maduro ces derniers jours, l'avait menacé de recourir à la force.

Selon ce rapport, Trump, au cours de cet entretien téléphonique, en adoptant des positions interventionnistes et belliqueuses à l'égard du Venezuela, a menacé Maduro de recourir à la force s'il ne quittait pas le pouvoir.

Le journal The New York Times avait révélé quelques jours auparavant que le président américain Donald Trump avait eu une conversation téléphonique avec son homologue vénézuélien Nicolás Maduro.

Le New York Times, citant ses sources, a ajouté : Trump a discuté avec Maduro, lors de l'appel téléphonique, de la possibilité de tenir une réunion entre les deux parties.

Le journal, citant une source qu'il a qualifiée de bien informée, a ajouté : Il n'y a actuellement aucun plan pour une éventuelle rencontre entre Trump et Maduro.

Le New York Times a également rapporté, citant ses sources, que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain (il pourrait s'agir d'un sénateur/conseiller), avait assisté à la conversation téléphonique entre Trump et Maduro.