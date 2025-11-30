Le Venezuela proteste contre les mesures illégales des États-Unis dans les forums internationaux

Selon l'agence de presse Abna citant Spoutnik, Delcy Rodríguez, vice-présidente du Venezuela, évoquant la tentative américaine de restreindre l'espace aérien du pays, a déclaré : Le gouvernement américain est en train de mettre en œuvre la demande de la cheffe de l'opposition, María Machado, de bloquer le ciel du Venezuela.

Elle a ajouté : En réponse à cette mesure agressive, le président vénézuélien Nicolás Maduro a ordonné la mise en œuvre d'un programme spécial pour le retour des Vénézuéliens bloqués dans d'autres pays, ainsi que la création de routes alternatives pour les personnes qui ont besoin de quitter le pays.

La responsable vénézuélienne a souligné que Caracas a activé tous les mécanismes multilatéraux et juridiques internationaux pour stopper immédiatement cette action illégale et illégitime.

Le président américain Donald Trump a annoncé que l'ensemble de l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela serait fermé jusqu'à nouvel ordre.

Il a justifié cette action hostile sur le réseau social Truth Social en affirmant que les trafiquants de drogue et les passeurs d'êtres humains devraient considérer l'espace aérien du Venezuela comme totalement fermé.