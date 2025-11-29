Witkoff : Le plan de paix américain pour l'Ukraine préviendra les guerres futures

Selon l'agence de presse ABNA, le journal américain Wall Street Journal, citant Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, a écrit : En cas d'acceptation du plan de paix de Washington, cette initiative pourrait empêcher l'apparition de nouveaux conflits et créer les conditions permettant aux États-Unis, à la Russie et à l'Ukraine de devenir des partenaires commerciaux.

Witkoff a exprimé l'espoir que les trois pays, les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, puissent finalement établir des relations économiques stables.

Auparavant, les États-Unis avaient présenté un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre en Ukraine ; un plan qui a suscité une vive réaction de la part de Kiev et de certains de ses partenaires européens, et des efforts pour une révision fondamentale ont été lancés. Les États-Unis et l'Ukraine ont tenu des consultations sur ce plan le 23 novembre à Genève. Selon les médias ukrainiens, les deux parties se sont mises d'accord sur la majeure partie des propositions, mais quelques points restent à examiner lors de la prochaine réunion des présidents américain et ukrainien ; une réunion dont la date n'a pas encore été fixée.

Donald Trump a également annoncé mardi que la nouvelle version de ce plan avait été réduite de 28 à 22 points.