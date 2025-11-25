Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum, un haut responsable libanais a souligné dans une interview avec le journal Al-Joumhouria que son pays cherchait à mettre fin aux agressions du régime sioniste.

Il a ajouté que la récente attaque du régime sioniste contre la banlieue sud de Beyrouth et l'assassinat d'un éminent commandant du Hezbollah sont considérés comme une attaque ouverte contre le plan du président libanais.

Ce responsable libanais a déclaré : « Le président libanais, en présentant ce plan, avait annoncé la volonté de l'armée du pays de prendre le contrôle des cinq points occupés dès l'arrêt des attaques de l'armée israélienne, ainsi que la volonté de Beyrouth de négocier sous la supervision des États-Unis et d'autres pays dans le but de parvenir à un accord final. »

Il a cité des parties internationales disant que ce plan avait provoqué le mécontentement du régime sioniste, car il remettait en question l'objectif principal de Tel Aviv, à savoir la poursuite de l'occupation du territoire libanais et la création d'une zone tampon près des frontières de ce pays. Un éminent responsable iranien avait fait référence à cet objectif du régime sioniste lors d'une rencontre avec une personnalité libanaise.