Selon l'agence de presse Abna, le journal "Israel Hayom" a rapporté que le régime sioniste cherche à attirer un million de Juifs du monde entier au cours des 10 prochaines années, compte tenu de la diminution de la population des résidents des territoires occupés. Ceci intervient alors que les problèmes financiers, les désaccords internes et l'insécurité ont conduit les sionistes à préférer retourner dans leurs pays d'origine.

Selon ce rapport, les autorités sionistes ont l'intention d'attirer des forces spécialisées dans les domaines de la médecine, de l'éducation, de la finance, et d'autres, vers les territoires occupés, car les forces instruites et qualifiées étaient en tête de la vague de fuite des sionistes de cette région.

Les opérations réussies des forces de résistance palestiniennes, libanaises et yéménites ont fait que les résidents des territoires occupés ne considèrent plus cette zone comme sûre.