Selon l'agence de presse Abna, le journal The Guardian a écrit, citant des sources informées : L'Ukraine s'efforce de créer les conditions de la participation de ses alliés européens aux négociations avec Washington concernant le plan de paix du président américain Donald Trump.

Ce média occidental a fait état de la poursuite des consultations téléphoniques entre Kiev et Washington et a ajouté : Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pourrait rencontrer Trump à la Maison Blanche à la fin de cette semaine.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également annoncé que les membres de la coalition des partisans de l'Ukraine examineraient les plans de paix pour mettre fin à la guerre en Ukraine lors d'une vidéoconférence le 25 novembre.

Parallèlement, des sources du Guardian ont rapporté que l'Ukraine avait réussi à amender le plan de paix américain, en supprimant certaines exigences inacceptables et en réduisant le nombre de ses clauses de 28 à 19.

Le journal Financial Times a également écrit que certaines personnes proches de Zelenskyy sont opposées à son éventuel voyage aux États-Unis et s'inquiètent de l'escalade des tensions dans ses relations avec Trump.

Le 23 novembre, les délégations des États-Unis et de l'Ukraine ont tenu des consultations sur le plan de paix américain à Genève. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a qualifié la réunion de fructueuse.

Selon les médias ukrainiens, les deux parties se sont mises d'accord sur la plupart des clauses du plan, mais quelques clauses restent ouvertes à la discussion lors de la future rencontre entre Zelenskyy et Trump. La date de cette rencontre n'a pas encore été fixée.