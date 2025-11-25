Selon l'agence de presse Abna, citant TASS, Dmitri Peskov, porte-parole du Palais présidentiel russe (Kremlin), a déclaré aux journalistes : « Nous sommes entièrement prêts à négocier, et notre objectif est d'atteindre les objectifs par des voies politiques et diplomatiques. »

Il a souligné que la position de la Russie n'a pas changé et a été maintes fois réaffirmée par le président russe Vladimir Poutine.

L'administration du président américain Donald Trump a présenté un plan en 28 points pour mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Selon ce plan, Kiev, en échange de garanties de sécurité, céderait une partie de son territoire à Moscou et accepterait des restrictions sur sa capacité militaire.

L'Union européenne et d'autres alliés de l'Ukraine ont réagi négativement au plan américain, déclarant qu'il réalisait les exigences de la Russie. La Maison Blanche a déclaré que le plan de Trump reflétait les exigences des deux parties au conflit et garantissait les intérêts des deux parties.