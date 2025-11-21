Un responsable américain : Le temps est venu de mettre fin à la guerre en Ukraine

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies a déclaré : « J'espère que nous serons tous d'accord sur le fait que la guerre en Ukraine ne prendra pas fin par une solution militaire. »

Il a ajouté : « Les coûts supportés par toutes les parties dans la guerre en Ukraine sont dévastateurs, et le moment est venu de mettre fin à cette guerre. »

Le responsable américain a déclaré : « Nous continuerons de fournir des armes à l'Ukraine pour sa légitime défense. »

Il a précisé : « Si la Russie continue d'ignorer les demandes de cessez-le-feu, nous pourrions imposer des coûts économiques supplémentaires à ce pays. »

La Maison Blanche avait précédemment annoncé dans un communiqué que les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivaient et que le président Trump soutenait le plan de paix présenté.

La Maison Blanche a également déclaré que Trump était déçu par les deux parties impliquées dans la guerre en Ukraine.