Trump cède face à l'inflation : réduction des droits de douane pour certains pays d'Amérique latine

Selon l'agence de presse Abna, citant la publication américaine Politico, une source informée à la Maison Blanche a annoncé la signature de nouveaux accords commerciaux avec quatre pays d'Amérique centrale et du Sud, ce qui pourrait entraîner une réduction des droits de douane à l'importation pour certains produits comme le café, les bananes et le bœuf.

Selon les déclarations de ce haut responsable de l'administration Trump, les accords avec ces quatre pays seront finalisés au cours des deux prochaines semaines, et il est possible de parvenir à d'autres accords d'ici la fin de l'année.

L'administration Trump prévoit de signer de nouveaux accords commerciaux avec l'Argentine, le Guatemala, le Salvador et l'Équateur, en vertu desquels les droits de douane à l'importation de certains produits, notamment le bœuf argentin, le café et les bananes, seront réduits.

Conformément à l'accord avec l'Argentine, le bœuf sera exempté du droit de douane de 10 %, mais le quota d'exportation de viande ne changera pas.

Les droits de douane généraux sur les marchandises n'ont pas changé : les autres produits en provenance d'Argentine, du Guatemala et du Salvador resteront soumis à un droit de douane de 10 %, et les produits équatoriens à 15 %.

Les conseillers économiques de Trump ont déclaré que la réduction des droits de douane fait partie des efforts du gouvernement pour baisser les prix, et que les prix de produits tels que le café et les bananes pourraient diminuer.