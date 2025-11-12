Service de Renseignement du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI) : Un réseau anti-sécurité américano-israélien démantelé

Selon l'agence de presse Abna, le service de renseignement du CGRI a déclaré dans un communiqué : Grâce aux mesures prises par le service de renseignement du CGRI, un réseau anti-sécurité sous la direction des services d'espionnage américain et israélien à l'intérieur du pays a été identifié et démantelé après plusieurs périodes de surveillance, de contrôle et d'autres actions de renseignement.

Ce communiqué a souligné : Le régime sioniste, en tant que force mandataire des États-Unis dans la région, après son échec dans la guerre de 12 jours, a orienté sa politique et ses plans vers la perturbation de la sécurité publique, dans l'espoir de pouvoir compenser sa défaite honteuse sur le plan militaire.

Une autre partie du communiqué du service de renseignement du CGRI indique : Dans ce contexte, ce régime avait établi un réseau d'éléments trompés et traîtres à la patrie pour perturber la sécurité du pays à la fin de l'automne de l'année 1404 (calendrier iranien). Par la grâce divine et grâce à la vigilance des Gardiens Anonymes de l'Imam du Temps au sein du service de renseignement du CGRI, les membres de ce réseau sont tombés dans le piège du renseignement et ont été arrêtés.

En conclusion de ce communiqué, il a été annoncé, en soulignant que cette opération a été menée de manière coordonnée dans un certain nombre de provinces et que les cellules liées au régime sioniste qui cherchaient à mener des actions perturbant la sécurité ont été frappées : Des rapports et des informations supplémentaires concernant ce réseau seront ultérieurement portés à la connaissance du noble peuple iranien.