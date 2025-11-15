Une puissante explosion secoue le quartier d’« Al-Mezzeh » à Damas

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Al-Yaum (Russie Aujourd'hui), des sources locales ont signalé avoir entendu les bruits de puissantes explosions dans le quartier d'Al-Mezzeh à Damas.

Certaines sources ont attribué les explosions à une possible attaque de drone.

Le bruit des véhicules de secours est entendu sur place, et selon les médias, une femme d'une trentaine d'années est décédée dans l'incident et plusieurs autres personnes ont été blessées. L'explosion s'est produite près de la mosquée « Al-Rahman ».

L'agence de presse officielle syrienne a également annoncé qu'une explosion avait eu lieu à Al-Mezzeh, à Damas, et que les autorités enquêtaient sur les dimensions de cet événement.