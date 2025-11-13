  1. Accueil
Avertissement des Députés Libanais Concernant les Objectifs Expansionnistes des États-Unis et d'Israël

13 novembre 2025 - 10:52
Code d'info: 1749943
Source: ABNA
Des représentants de partis libanais ont mis en garde contre la nature expansionniste du régime sioniste dans la région.

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, « Ali al-Miqdad », député de la faction du Hezbollah au Parlement libanais, a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera : « Nous sommes confrontés à une décision américano-israélienne qui ne vise pas seulement le Sud-Liban, mais toute la région. »

De même, « Nazih Matty », député de la faction du parti Al-Quwwat al-Lubnaniyya (Forces Libanaises), a également déclaré à cette chaîne qatarie : « L'armée libanaise doit être responsable de la protection du pays. »

