Avertissement des Députés Libanais Concernant les Objectifs Expansionnistes des États-Unis et d'Israël

Selon l'agence de presse Abna, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, « Ali al-Miqdad », député de la faction du Hezbollah au Parlement libanais, a déclaré dans un entretien avec Al Jazeera : « Nous sommes confrontés à une décision américano-israélienne qui ne vise pas seulement le Sud-Liban, mais toute la région. »

De même, « Nazih Matty », député de la faction du parti Al-Quwwat al-Lubnaniyya (Forces Libanaises), a également déclaré à cette chaîne qatarie : « L'armée libanaise doit être responsable de la protection du pays. »