Soutien des pays arabes et islamiques au projet de résolution sur le cessez-le-feu à Gaza

Selon l'agence de presse Abna citant le réseau d'information Al Sharq, l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, le Pakistan, la Jordanie et la Turquie ont annoncé dans une déclaration commune qu'ils soutenaient le projet de résolution américain révisé au Conseil de sécurité concernant Gaza.

À la fin de cette déclaration, ces pays arabes et islamiques ont exprimé l'espoir que cette résolution soit adoptée le plus tôt possible.

Il est à noter que la Mission des États-Unis auprès des Nations Unies a présenté son projet de résolution sur une mission de paix et la création d'une force internationale pour la stabilisation à Gaza aux membres permanents du Conseil de sécurité mercredi soir.

Le projet de résolution appelle à la reprise de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza en coordination avec les Nations Unies et propose d'autoriser la création d'une force internationale pour la réalisation de la paix dans la bande de Gaza sous un commandement unique.

Selon cette résolution proposée, cette force internationale collaborera avec l'Égypte et le régime sioniste pour le désarmement et la protection des civils.

Parmi les autres points mentionnés dans le projet de résolution, il y a l'autorisation accordée au Conseil de paix (Peace Council) de créer des comités exécutifs provisoires pour gérer l'administration civile à Gaza, en plus d'inviter la Banque internationale et les parties de soutien alimentaire à créer un fonds pour soutenir la reconstruction de Gaza.

Cette résolution proposée souligne également le retrait du régime d'occupation de Gaza, qui sera effectué en plusieurs phases et selon des normes de désarmement, ainsi que la présence de forces de sécurité autour de la bande de Gaza jusqu'à la neutralisation de toutes les menaces.

D'autre part, cette résolution autorise la poursuite des travaux du Conseil de paix à Gaza jusqu'à la fin de l'année 2027, sous réserve de la mise en œuvre d'autres mesures par le Conseil de sécurité, et invite les gouvernements et les organisations à aider à la sélection des membres du Conseil de paix de Gaza et à son financement.

Dans une autre partie de ce projet de résolution proposé, il est souligné que le Conseil de paix de Gaza gouvernera sur la base des principes du droit international, en plus d'énoncer des conditions plus claires pour le retrait des forces sionistes de la bande de Gaza.