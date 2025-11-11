Le président égyptien souligne le renforcement des accords du sommet avec « Poutine »

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse RIA Novosti, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a souligné aujourd'hui, lundi, lors de sa rencontre avec la délégation russe dirigée par le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Sergueï Choïgou, au Caire, l'importance de renforcer la coopération économique et d'investissement entre les deux pays.

Selon l'annonce de ce média, le bureau de la présidence égyptienne a déclaré : Le président égyptien et Choïgou ont discuté des questions régionales et internationales ainsi que des moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre l'Égypte et la Russie dans divers domaines.

Le communiqué publié par le bureau de la présidence égyptienne à ce sujet a ajouté : Al-Sissi a souligné, lors de sa rencontre avec la délégation russe, l'importance de renforcer les accords conclus lors du sommet de mai avec Vladimir Poutine.

Le président égyptien a également souligné l'importance de renforcer la coopération économique et d'investissement avec la Russie et de s'efforcer d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays.