L'Irlande approuve la demande de boycott du football israélien en Europe

Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne « Al-Araby », la Fédération Irlandaise de Football (FAI) a voté à une écrasante majorité samedi soir en faveur d'une motion obligeant son conseil d'administration à exiger de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) la suspension immédiate de la participation d'Israël à toutes ses compétitions.

La Fédération Irlandaise de Football a annoncé dans un communiqué : « Cette proposition a été adoptée par 74 voix pour, 7 voix contre et deux abstentions. »

Le texte de la résolution indique que la Fédération Israélienne de Football est confrontée à la violation de deux articles du règlement de l'UEFA : l'un est le manque de mise en œuvre d'une politique efficace de lutte contre le racisme, et l'autre est l'organisation de clubs dans les territoires occupés sans l'accord de la Fédération Palestinienne de Football.