Fuite des Vénézuéliens des États-Unis ; L'Amérique n'est plus sûre pour les réfugiés

Selon l'agence de presse Abna citant le Washington Post, alors que des centaines de milliers de Vénézuéliens avaient immigré aux États-Unis ces dernières années et qu'une partie d'entre eux était même disposée à obtenir l'asile dans ce pays, l'administration de l'immigration américaine leur a donné jusqu'à vendredi dernier pour quitter le territoire des États-Unis.

Le journal américain a écrit : « Des centaines de milliers de citoyens vénézuéliens vivant aux États-Unis sont contraints de quitter les États-Unis ou de tenter de trouver un moyen de prolonger leur séjour après l'expiration du délai de l'administration de l'immigration. Beaucoup de ces personnes ferment leurs entreprises, vendent leurs maisons et se préparent à quitter l'Amérique. »

Le statut de protection temporaire pour les ressortissants étrangers en situation de crise dans leur pays permet aux migrants de rester aux États-Unis en cas d'urgence. Vendredi dernier, le statut de protection temporaire pour les citoyens vénézuéliens a expiré. Le gouvernement américain est en train de restreindre l'accès aux privilèges d'asile, d'arrêter les programmes de retraite et de mettre fin à l'aide humanitaire pour les citoyens du Venezuela, du Honduras et du Nicaragua.

Les données montrent que l'administration de l'immigration américaine a fortement augmenté le nombre d'arrestations et l'application de ses politiques migratoires, doublant la capacité des centres de détention. De plus, le Congrès américain a approuvé un budget de près de 170 milliards de dollars pour la sécurité des frontières et la mise en œuvre des politiques migratoires.

Des groupes de défense des droits des migrants et certaines institutions internationales ont critiqué cette mesure et ont appelé à un soutien accru aux migrants vulnérables.