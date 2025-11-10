Maduro : Nous n'accepterons aucune tutelle

Selon l'agence de presse Abna citant Al Mayadeen, « Nicolás Maduro » a déclaré dans un message adressé au Sommet de la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) et de l'Union européenne : « J'appelle les dirigeants à faire de ce sommet une action décisive pour déclarer la défense inconditionnelle de notre Amérique. »

Il a ajouté : « Le Venezuela déclare très clairement qu'il n'accepte et n'acceptera aucune forme de tutelle. »

Il est à noter que le gouvernement du président américain Donald Trump a lancé une guerre contre le Venezuela sous prétexte de lutter contre les trafiquants de drogue et a bombardé certaines cibles dans ce pays. Simultanément à ces attaques, les États-Unis ont également exercé une pression politique sur le Venezuela afin de destituer Maduro du pouvoir et de contenir son influence dans la région.