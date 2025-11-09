Ghalibaf : Les États-Unis doivent assumer les conséquences de l'agression contre l'Iran

Selon le correspondant de l'ABNA, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans son discours précédant l'ordre du jour lors de la session publique d'aujourd'hui (dimanche 18 Aban) du Parlement islamique, a déclaré : « Suite à l'aveu du Président des États-Unis d'Amérique d'avoir une responsabilité directe dans l'agression du régime sioniste contre l'Iran, ce qui est une violation flagrante du droit international, de la Charte des Nations Unies et de la souveraineté nationale de notre pays, je condamne, au nom du cher et noble peuple iranien, cet acte odieux de la manière la plus ferme et je déclare que le gouvernement des États-Unis, conformément au droit international, doit accepter les conséquences juridiques, politiques et militaires de cette agression manifeste, qui a conduit au martyre d'un grand nombre de nos citoyens. »

Ghalibaf a souligné : « Le peuple iranien, avec unité et autorité, fait face à toute menace et tiendra les agresseurs responsables de leurs actes d'agression. »

Il a poursuivi : « Je crois également qu'il est nécessaire de présenter un rapport sur mon récent voyage dans le pays frère et voisin, le Pakistan, à l'intention de la nation et des représentants. Ce voyage a été entrepris à la demande du Guide de la Révolution au Parlement et dans le cadre de la diplomatie parlementaire sur invitation du Président de l'Assemblée nationale du Pakistan. »

Le Président du Parlement a ajouté : « L'un des objectifs de ce voyage était de transmettre un message de gratitude du peuple et du Guide de la Révolution pour le soutien du Parlement et des responsables, en particulier du peuple pakistanais, et l'autre objectif était de renforcer les liens économiques, culturels et sécuritaires entre les deux pays. »

Ghalibaf a précisé : « Le Pakistan revêt une grande importance stratégique pour l'Iran dans divers domaines économiques, culturels et sécuritaires, car les besoins commerciaux des deux pays sont complémentaires, leurs points communs culturels sont très profonds, des capacités importantes de coopération en matière de sécurité et de défense peuvent être atteintes, et la position géographique de ce pays peut servir de pont pour relier l'Iran à l'Asie de l'Est et au-delà. »

Il a noté : « Au cours de ce voyage de trois jours, pour atteindre les objectifs mentionnés, la délégation parlementaire iranienne a rencontré de hauts responsables pakistanais, à savoir le Président de l'Assemblée nationale, le Président par intérim et le Président du Sénat, le Premier ministre et le Commandant de l'armée de ce pays, et deux réunions amicales ont également eu lieu avec des acteurs économiques iraniens et pakistanais, ainsi qu'avec des élites politiques et culturelles. »