Selon l'agence de presse ABNA, citant Yedioth Ahronoth, Michael Milshtein, chef de l'Association d'études palestiniennes à l'Université de Tel Aviv, a reconnu que le désarmement complet du Hezbollah et du Hamas se heurtait à d'énormes obstacles en termes d'exécution.

Il a ajouté que la réalisation de cet objectif nécessiterait une occupation étendue du Sud-Liban et peut-être de la bande de Gaza, ainsi que le maintien des militaires sionistes dans ces deux régions pendant une longue période, ce qui aurait finalement de lourdes conséquences politiques, militaires et économiques pour Tel Aviv.

Milshtein a déclaré qu'il fallait abandonner les illusions militaires et politiques pour atteindre des objectifs irréalistes, car la définition unilatérale de ces objectifs pourrait conduire à des guerres prolongées qui affaibliraient davantage la position internationale du régime sioniste et le mèneraient dans des bourbiers sans fin. Il ne faut pas lancer de slogans tels que « Destruction du Hezbollah », car cela soulève ensuite la question de savoir : ce slogan est-il réalisable et quelles sont ses conséquences pratiques ?