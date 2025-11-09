Le Guardian révèle : La tristement célèbre prison souterraine d'Israël pour la torture des Palestiniens

Selon l'agence de presse ABNA, le journal britannique The Guardian a révélé dans un rapport exclusif que le régime sioniste détient des dizaines de Palestiniens résidant dans la bande de Gaza dans la prison souterraine nommée « Rakefet », affiliée à la prison d'Ayalon. Ces prisonniers palestiniens sont privés de la lumière du soleil ou de tout contact avec le monde extérieur.

Le rapport indique que, selon les organisations de défense des droits humains, ces prisonniers palestiniens sont détenus dans des conditions de torture délibérée. Par exemple, parmi eux se trouvent une infirmière et un vendeur de produits alimentaires âgé de seulement 18 ans ; des civils sans aucune accusation portée contre eux. Ils sont battus, comme dans d'autres centres de détention du régime sioniste.

Le rapport souligne en outre que la prison en question a été construite dans les années quatre-vingt du siècle dernier pour détenir des membres de gangs criminels sionistes. Cette prison tristement célèbre avait été fermée, mais elle a été rouverte sur ordre d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale du régime sioniste, après l'opération « Déluge d'Al-Aqsa ». Ben-Gvir s'est vanté à plusieurs reprises des mauvais traitements infligés aux prisonniers palestiniens. Ces prisonniers sont soumis à des passages à tabac, à des attaques de chiens et sont privés de soins et de nourriture adéquats.