Le Hamas salue l'émission par la Turquie de mandats d'arrêt contre 37 responsables sionistes

Selon l'agence de presse Abna citant le Centre d'information palestinien, le Mouvement de la Résistance Islamique Hamas a publié un communiqué saluant l'émission par le procureur général d'Istanbul de mandats d'arrêt contre 37 responsables sionistes, y compris le criminel de guerre « Benjamin Netanyahou », Premier ministre du régime sioniste, ainsi que « Yoav Gallant » et « Israël Katz », deux anciens et actuels ministres de la guerre terroristes de ce régime.

Selon le Centre d'information palestinien, le Hamas a ajouté dans le communiqué : « Cette action louable confirme les positions authentiques du peuple et des dirigeants turcs qui sont en faveur de la justice, de l'humanité et de la fraternité avec le peuple palestinien opprimé ; un peuple qui a fait face et continue de faire face à la guerre de génocide la plus barbare de l'histoire contemporaine de la part de criminels de guerre et de dirigeants de l'occupation fasciste. »

Le mouvement a poursuivi : « Nous appelons tous les pays du monde et les institutions judiciaires à émettre des notes légales pour la poursuite et la mise en accusation des dirigeants du régime sioniste terroriste et d'occupation où qu'ils se trouvent, à les traduire devant les tribunaux, à leur demander des comptes et à les punir pour leurs crimes contre l'humanité. »

Il est à noter que le parquet d'Istanbul a émis des mandats d'arrêt contre 37 sionistes pour « génocide » ; parmi les noms des accusés figure également celui de « Benjamin Netanyahou », le Premier ministre du régime sioniste d'occupation.