Les États-Unis retirent le nom de Joullani de la liste des sanctions

Selon l'agence de presse Abna, Tommy Pigott, porte-parole adjoint du Département d'État américain, a annoncé : « Le 6 novembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution élaborée à l'initiative des États-Unis visant à retirer les noms d'Ahmad al-Sharaa et d'Anas Hassan Khattab, ministre syrien de l'Intérieur, de la liste des sanctions. »

Il a ajouté : « Aujourd'hui, le secrétaire d'État des États-Unis a décidé de retirer Ahmad al-Sharaa, qui était inscrit sous le nom de Mohammad Joullani sur la liste des 'Terroristes Mondiaux Spécialement Désignés' (SDGT) conformément au décret exécutif 13224, de cette liste. En outre, le Département du Trésor des États-Unis retire Anas Hassan Khattab de la liste SDGT, conformément à ce même décret exécutif (tel que modifié). »