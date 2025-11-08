  1. Accueil
La Hongrie exemptée des sanctions pétrolières russes

8 novembre 2025 - 09:27
Le président américain a exempté la Hongrie des sanctions pétrolières russes.

Selon l'agence de presse Abna, l'agence de presse Bloomberg a annoncé que le président américain Donald Trump avait exempté la Hongrie des sanctions pétrolières russes.

Trump avait déclaré quelques heures plus tôt, lors d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orbán à la Maison Blanche, qu'il examinait la possibilité d'exempter ce pays des sanctions en raison de son achat de pétrole à la Russie.

Le président américain a esquivé une réponse directe à la question de savoir si la Hongrie devait être « autorisée » à acheter du pétrole russe.

