Le «F-35», le piège de Washington pour entraîner Ben Salman dans le processus de normalisation

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Mayadeen, l'agence de presse Reuters a révélé, quelques jours avant le voyage du prince héritier saoudien Mohammed ben Salman à Washington, que le Département de la Guerre des États-Unis avait approuvé une phase avancée d'un accord potentiel pour la vente de 48 avions de combat furtifs «F-35» à l'Arabie Saoudite.

Selon des sources américaines, la demande de l'Arabie Saoudite a été présentée directement au président américain Donald Trump au début de cette année et, après un long examen, le Pentagone a achevé l'évaluation technique de l'accord et a placé le dossier sur le bureau du secrétaire à la Guerre, en attendant l'approbation du gouvernement et du Congrès.

Bien que la décision finale n'ait pas encore été prise, les États-Unis ont affirmé, à la veille du voyage de Mohammed ben Salman à Washington, que des progrès avaient été réalisés dans ce dossier.

Bien que les pays arabes soient depuis longtemps parmi les plus grands acheteurs d'armements américains, ils ont toujours été privés de l'accès à des équipements américains avancés et spéciaux en raison des oppositions de Tel Aviv, dans le cadre de la modification des équilibres de dissuasion dans la région. Ainsi, la publication de telles nouvelles, à la lumière du voyage de Mohammed ben Salman à Washington, dont l'un des programmes les plus importants est l'avancement du processus de normalisation des relations avec le régime sioniste, a conduit les observateurs politiques à conclure que Washington tente d'utiliser ce contrat comme un leurre pour entraîner Riyad dans le processus de normalisation avec Tel Aviv.

Le journal Yedioth Ahronoth, à cet égard, exprimant son inquiétude face à la diffusion de telles nouvelles, a déclaré que le régime sioniste craint que cet accord n'affaiblisse le principe de la «supériorité aérienne du régime sioniste» qui guide les politiques d'armement américaines dans la région.

Le journal ajoute que cet accord potentiel s'inscrit dans le cadre de communications plus larges par lesquelles l'Arabie Saoudite cherche à conclure un accord de défense global avec les États-Unis, comprenant des garanties de sécurité et une coopération nucléaire civile.

Selon Yedioth Ahronoth, cette démarche est considérée comme un changement dans la politique traditionnelle des États-Unis, qui pendant plusieurs décennies s'étaient abstenus de vendre des avions avancés aux pays arabes en dehors de la voie de la normalisation des relations avec le régime sioniste.

Ces rapports sont publiés alors que la Maison Blanche et le Département de la Guerre des États-Unis ont refusé de commenter ces nouvelles et la société américaine d'industries militaires «Lockheed Martin» a souligné que l'accord, s'il était conclu, ne serait «qu'un accord entre les deux gouvernements».

L'attention des médias sionistes sur cette question, et en même temps l'absence d'une opposition et d'une critique sérieuses de cet accord, indiquent que Washington et Tel Aviv, en coordination l'un avec l'autre, tentent d'utiliser ce contrat stratégique comme un outil pour tromper l'Arabie Saoudite et l'entraîner dans le piège de la normalisation des relations avec le régime sioniste. Un événement similaire s'est produit dans le processus de normalisation des relations des Émirats arabes unis avec le régime sioniste dans le cadre des Accords d'Abraham: alors que les Émirats avaient reçu des garanties pour l'achat des chasseurs F-35, malgré plus de 5 ans écoulés et l'avancement de la normalisation avec Israël, ils n'ont toujours pas réussi à recevoir ces chasseurs et il n'y a pas d'horizon clair pour l'exécution de ces engagements.