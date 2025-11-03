Réponse d'Ansarullah à Netanyahou : Nous sommes prêts à donner une réponse sévère dans les faits

Selon l'agence de presse "Abna" citant Al-Masirah, « Muhammad Al-Farah », membre du Bureau politique du mouvement Ansarullah, a déclaré que le mouvement était entièrement prêt à donner une réponse sévère au régime sioniste dans les faits et à transformer toute action hostile en un coût politique, économique et stratégique pour ce régime.

Il a ajouté : « Les menaces du régime sioniste contre le Yémen ne sont rien d'autre qu'une couverture pour justifier ses politiques hostiles. »

Al-Farah a déclaré : « Nous affirmons clairement que quiconque parie sur l'instauration de la peur dans nos cœurs verra notre riposte sur tous les fronts. »

Ce membre du Bureau politique du mouvement Ansarullah a déclaré : « Nous sommes conscients des objectifs des Sionistes. Ils cherchent à imposer un pouvoir unique dans la région et à soumettre tous ceux qui protestent contre leurs actions agressives. »

Auparavant, « Muhammad Al-Bukhaiti », membre du Bureau politique d'« Ansarullah » au Yémen, avait déclaré : « Nous répondrons immédiatement et avec force à toute agression d'Israël. »

Il a ajouté : « Nous préférons même un conflit direct avec le régime israélien, car il est moins coûteux que les guerres civiles et renforce l'unité de l'Ummah. »

Benjamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, avait récemment menacé de détruire le mouvement Ansarullah au Yémen.

Il a précisé : « Nous ferons tout pour détruire Ansarullah au Yémen, qui nous tire des missiles de temps en temps. »

Netanyahou a dit : « Les Houthis ont la capacité de produire des missiles balistiques et d'autres armements et insistent sur la destruction d'Israël. »